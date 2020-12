Mort d'un bébé en 2013 près de Mulhouse, 7 ans de prison pour l'assistante maternelle

7 ans de prison pour une assistante maternelle de 39 ans. Elle était jugée depuis lundi 30 novembre, devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar.

Elle était poursuivie pour violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, après le décès d'un bébé, dont elle avait la garde le 9 avril 2013 à Illzach, près de Mulhouse.

Une peine conforme aux réquisitions de l'avocate générale

On lui a reproché d'avoir secoué la fillette de 6 mois, elle est décédée deux jours plus tard. Durant son procès, l'assistante maternelle a toujours nié les violences. Ses ses avocats ont expliqué qu'il n'y a pas eu de secouements, ils ont évoqué la santé fragile de l'enfant et ont regretté que les médecins n'aient pas retracé toute l'histoire clinique du bébé. Pour eux, il y a erreur judiciaire.

Cette peine est conforme aux réquisitions de l'avocate générale qui avait aussi demandé sept ans de prison. L'assistante maternelle a aussi une interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs. Elle comparaissait libre et a été incarcérée. Ses avocats ont dix jours pour faire appel.

Le verdict a été accueilli comme un "soulagement" pour les parents de la petite victime, a souligné leur avocat, maître Fabrice Bigot, après "sept ans d'attente douloureuse".