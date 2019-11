Mort d’un chasseur dans le Tarn : le tireur mis en examen pour homicide involontaire

Souel, France

Le parquet d’Albi a décidé de prendre son temps et de prendre du temps pour enquêter sur le récent accident de chasse dans le Tarn. Il a vient d’ouvrir une information judiciaire et de nommer un juge d’instruction chargé de comprendre ce qui s’est passé le 6 novembre en début d’après-midi dans ce petit village de Souel. Ce jour-là, un homme de 74 ans a été tué par un coup de fusil tiré au moment du passage du sanglier lors d'une battue.

Circonstances aggravantes

Le tireur a été mis en examen pour homicide involontaire lors d’une action de chasse avec les circonstances aggravantes que les règles de sécurité n’ont pas été respectées. Pour le moment, on ne sait pas de quels manquements. L’idée dit le parquet, c’est que ça permet "de temporiser", de faire retomber la pression et de travailler plus sereinement. Des "actes de d’enquêtes" vont donc pouvoir être demandés.

Dans cette affaire, assez simple au final, il y a quelques questions importantes. Est-ce qu'il y avait de l’alcool au moment des faits? Et que s’est-il passé pendant les trois heures où le chasseur était recherché? On l'a retrouve vers 20h, ce soir-là, à une trentaine de kilomètres du lieu du drame.