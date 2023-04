Mort d'un cheminot à Saint-Étienne : de la cocaïne retrouvée dans le liquide

Trois jours après la mort d'un agent de la SNCF après avoir bu une gorgée d'un cubis, les analyses ont révélé que de la cocaïne avait été retrouvée dans ce liquide. Ces éléments ont conduit le parquet à modifier le cadre d’enquête, désormais confiée au Service de Police Judiciaire de St-Etienne des chefs d’homicide involontaire et trafic de stupéfiants.

Le procureur précise également le déroulé de la soirée, et notamment le fait qu'il ne s'agissait pas de bidons mais de cubis qui semblaient neufs : " Lundi 3 avril 2023, aux alentours de 18 heures, un client de la SNCF remettait aux agents de la SUGE un sac oublié dans le hall de la garde de Châteaucreux, qui contenait deux Bag in Box souples de 1,5 litres chacun, a priori neufs et supportant la marque d’un producteur de punch."

Un peu plus tard dans la soirée, quatre agents d'escale "se retrouvaient ainsi dans leur local et se servaient 4 verres de l’un des punchs. L’un d’eux, âgé de 41 ans, marié et père de deux enfants mineurs, buvait le premier et recrachait immédiatement en disant à ses collègues de ne pas y toucher car ce n’était pas buvable", détaille le procureur.

Quelques minutes plus tard, l'homme fait un malaise sur le quai de la gare. Les secours n'ont pas pu le réanimer.

Par ailleurs, un autre agent a lui été hospitalisé. Il avait "la bouche anesthésiée après avoir trempé ses lèvres dans le verre de son collègue". Après avoir subi des examen, il est ressorti sans séquelle du CHU.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

L'autopsie, réalisée le 5 avril, a dévoilé que le décès était lié "à une intoxication ou à une overdose", toujours selon le parquet. Des analyses médico-légales ont également été faites, les résultats ne seront connu qu’en début de semaine prochaine.

Parallèlement, "le Service National de Police Scientifique d’Ecully était saisi aux fins d’expertiser le contenu des flasques de punch." Les premiers résultats dévoilent que le cubis bu par l'agent contenait de la cocaïne et du Lévamisole, produit anti-parasitaire inscrit sur la liste II des substances vénéneuses, "régulièrement utilisé comme produit de coupe par les trafiquants de cocaïne", précise le procureur. Ces substances sont absentes du contenu de l’autre bag in box.

L'enquête est donc désormais confiée au Service de Police Judiciaire de St-Etienne, des chefs d’homicide involontaire et trafic de stupéfiants.