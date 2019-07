Mort d'un chien à coups de batte de baseball : du sursis requis pour le prévenu

La Rochelle, France

Un jeune homme de 19 ans, soupçonné d'avoir battu à mort un petit chien sur l'île d'Oléron il y a 3 mois, comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de La Rochelle. Il est jugé pour acte de cruauté envers un animal domestique. En avril dernier, alors qu'il aperçoit "Miette", un Jack Russell de 2 ans et demi, agonisant sur la route après avoir été percuté par un autre automobiliste, il sort une batte de baseball et lui assène trois coups sur la tête. Devant le tribunal, il affirme avoir voulu « abréger ses souffrances » Mais il est confus, se perd dans ses explications. "Le chien ne bougeait plus. Je pensais qu'il était mort." Une justification que ne comprend pas la présidente. Pourquoi avoir frappé sur un animal qu'il croyait mort ? La question est posée plusieurs fois au prévenu. Il n'y répond pas et devient agressif. Au fond de la salle, c'est l'exaspération.

La quinzaine de membres du Collectif Animaliste, venus en soutien à Miette, ne comprend pas ce geste. Son propriétaire non plus... Il éclate en sanglots... et essuie ses larmes dans son t-shirt... imprimé d'une photo de l'animal. A la barre, il a du mal à s'exprimer. C'est son épouse qui finit par prendre la parole. "C'est plus qu'un chien, c'est un compagnon de vie." Elle tient à ajouter que depuis 3 mois, leur fille est en dépression. Leur fils, lui, n'entre plus dans sa chambre... où il dormait avec Miette. Sur le banc, le prévenu reste impassible. La procureure souligne son "absence d'émotion" et son "extrême impulsivité". Elle requiert 5 mois de prison avec sursis. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet.

Avec Marine Protais