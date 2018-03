Châteauroux

L'affaire de la mort d'un client à la discothèque le Q de Bourges est de retour devant la Justice. Le dossier est rejugé en appel pendant trois jours à compter de ce mercredi devant la Cour d'Assises d'appel de l'Indre, à Châteauroux. En juin 2017, l'un des vigiles de la boîte de nuit avait été condamné à sept ans de prison pour la mort d'un client qui avait été éconduit, un homme de 27 ans, décédé après une altercation avec les portiers devant la discothèque car on lui avait refusé l'entrée.

Seul l'un des deux vigiles est rejugé

Deux anciens portiers de la discothèque avaient été jugés en juin dernier devant la Cour d'Assises du Cher : Patrick Bonyoko, condamné à cinq ans de prison ferme et Patrick Makara, 38 ans, le seul à avoir fait appel. Ce premier vigile avait été condamné à sept ans de prison en première instance "pour violences volontaires en réunion ayant entraîner la mort sans intention de la donner". L'ancien portier a toujours nié avoir donné le moindre coup à Kévin Durand, 27 ans. Le jeune homme originaire de l'Essonne était décédé après l'altercation dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, il avait succombé à une hémorragie cérébrale.

Mon client n'a pas frappé Kévin D."

"La vidéo ne montre pas de coup pouvant être imputé à Mr Makara" Copier

L'avocat de l'accusé, Maître Eugène Bangoura estime qu'il n'existe aucune preuve contre son client. "Ce que montre les images de vidéosurveillance" dit-il, "c'est une situation tendue mais absolument pas de coup qu'on puisse imputer à Mr Makara". D'après lui, les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête ne sont pas solides, certains témoins directs de la scène n'auraient pas été interrogés par les enquêteurs. Me Bangoura va plaider l'acquittement.

Il existe des témoignages à charge"

"On a des aveux de la part du co-accusé, l'autre vigile qui était avec lui" Copier

Maître Sandrine Barré, l'avocate de la famille du jeune homme décédé, assure qu'il existe bien des témoignages à charge, dont celui de l'autre vigile condamné (Patrick Bonyoko) qui lui a décidé de ne pas faire appel. "Mr Bonyoko dit que Makara était avec lui et qu'ils l'ont frappé, les deux vigiles ont participé activement à ces coups et c'est cet enchaînement de violences qui a provoqué son décès", assure Me Barré. Le procès doit durer trois jours, jusqu'à vendredi.