Mort d'un cycliste à Amiens en 2017 : pas de "réelle réaction" de la justice selon le frère de la victime

L'affaire Guillaume Desjardins a connu un nouveau rebondissement judiciaire ce lundi 9 novembre : plus de trois ans après le drame, la cour d'appel d'Amiens a diminué la peine de prison contre l'automobiliste ivre qui a renversé et tué l'étudiant de médecine de 21 ans circulant sur son vélo boulevard Maignan Larivière dans la nuit du 14 au 15 septembre 2017.

Très alcoolisé lors de l'accident (interpellé avec 1.92g/l de sang, soit deux fois plus que le taux délictuel), le chauffard, âgé de 33 ans au moment des faits, avait été condamné à 15 mois de prison ferme en 1ère instance en 2019.

La peine a donc été réduite en appel ce lundi à 12 mois ferme (soit 1 an), plus 2 ans avec sursis. Soit nettement moins que les demandes de l'avocat général en octobre 2020, qui avait requis deux ans et demi de prison ferme (30 mois), assorti d'un an avec sursis. Un décalage de la cour d'appel, preuve d'une "indépendance de la justice" pour l'avocat du prévenu. Mais la situation est dure à accepter du côté de la famille de Guillaume Desjardins.

Thibault Desjardins voulait une "peine existante" contre l'automobiliste

Témoignant ce jeudi 12 novembre sur France Bleu Picardie, son grand frère Thibault Desjardins indique que l'automobiliste "ne va probablement pas aller en prison", avec l'aménagement de sa peine et le possible port du bracelet électronique. "A un moment, il y a une nécessité de sanction" souligne le grand frère de la victime. "On ne recherche pas une peine maximale : je pense qu'il fallait juste une peine existante" déclare-t-il au nom de sa famille.

Et même si le prévenu a exprimé ses remords incessants devant les juges, Thibault Desjardins appuie que l'arrêt de la cour d'appel ne lui permet pas de faire son deuil, car il n'y a pas selon lui "de réelle réaction de la justice". Le jeune homme aurait souhaité une peine de "2 à 3 ans de prison" contre le prévenu.

Les députés et sénateurs de la Somme bientôt sollicités

A côté du combat judiciaire, Thibault Desjardins indique aussi qu'il va demander de l'aide aux sénateurs et députés de la Somme. Il veut voir avec tous les élus si il est possible d'apporter "une modification de la législation".

Des actions concrètes de sa part et de sa famille sont également à l'étude, en s'appuyant notamment sur des associations de prévention routière et d'aide aux victimes.

Pour Thibault Desjardins, l'affaire dépasse même le cadre de son frère qui est "une goutte d'eau dans tous les accidents de la route causés par l'alcool" encore trop nombreux selon lui. "La volonté du législateur n'est pas respectée" conclut celui qui reste dans la lignée des déclarations de son père Yann Desjardins, venu au Tribunal ce lundi 9 novembre pour constater l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.

