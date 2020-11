Mort d'un cycliste à Amiens en 2017 : peine de prison allégée en appel pour l'automobiliste impliqué

L'automobiliste qui avait renversé et tué un cycliste à Amiens en 2017 est finalement condamné à 1 an de prison ferme et 2 ans de prison avec sursis. Soit une peine en deça des demandes de l'avocat général et de la décision prononcée lors du 1er procès.