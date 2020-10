Mort d'un cycliste à Lille : la police lance un appel à témoins

La police lance un appel à témoins après la mort d'un cycliste à Lille. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans fauché ce jeudi soir par une voiture sur l'autoroute A25. Le deux-roues se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence, dans le sens Dunkerque-Lille, précisément au niveau de l'échangeur avec l'A1.

Si vous avez vu cet accident survenu aux environs de 22h15 et 22h30 et que vous avez des éléments pour aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade CRS autoroutière du Nord Pas de Calais, joignable en semaine au 03.20.19.49.78 et le week-end au 03.20.19.49.40.