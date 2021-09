Mort du "pirate de l'art", la vie incroyable du faussaire Eric Piedoie Le Tiec sur la Côte d'Azur

Une désinvolture de punk et un talent de faussaire unique, Eric Piedoie Le Tiec est d'abord un personnage haut en couleurs. Il a passé une partie de sa vie à copier des œuvres d'art ou des artistes. Ancien étudiant en arts, Eric Piedoie Le Tiec a grandi près de Saint-Paul-de-Vence, patrie d'adoption de Chagall et Giacometti et théâtre d'une intense scène artistique dans les années 70. Il se fait un nom dans ce petit monde grâce à son talent d'imitation en peignant des œuvres à la manière de Chagall, Miro, Lautrec, Dufy, Ernst...

Un artiste de l'imitation

Véritable électron libre, il a commencé à imiter des maîtres de la peinture par jeu. Celui que certains qualifient de "pirate de l'art" a vendu ses 1ers faux cours Saleya en Nice à l'âge de 24 ans. Eric Piedoie Le Tiec a ainsi gagné beaucoup d’argent avec ou plutôt grâce aux artistes de l’Ecole de Nice. Proche de l'artiste César, (ils avaient le même avocat), le faussaire utilisait une casse auto d’où sortaient des compressions à la manière de César et qui ont trompé le monde de l'art. Il a essayé de vendre ses œuvres dans les circuits classiques, sans succès. Après avoir revendu ces faux dans des brocantes, il les retrouve quelques années plus tard dans des catalogues de ventes publiques. Le monde de l'art a ainsi officialisé ces imitations, authentifiées comme par magie, et devenues plus vraies que nature.

Eric Piedoie Le Tiec © Maxppp - Patrice Lapoirie

Bluff dans le monde de l'art

Ce double jeu d'imitation et de reconnaissance officielle dupe les spécialistes et même les artistes eux-mêmes. Depuis Eric Piedoie Le Tiec exploite ce vivier et enchaîne les pièces "à la manière de", semant le trouble dans le milieu parfois opaque de l'art, grâce à ses réseaux. Inculpé de faux il aurait confectionné 2000 à 3000 fausses pièces de César. Punk, dandy, et assumant cette vie excessive, Eric Piedoie Le Tiec croise Andy Warhol, ou l'écrivain noir américain James Baldwin. Il fréquente alors les milieux de l'art et visite les ateliers d'artistes mondialement célèbres ce qui alimente sa connaissance de l'art et donc ses talents d'expert ... comme de faussaire.

Eric Piedoie Le Tiec dans l'ombre d'une sculpture de César (avec l'aimable autorisation de l'auteur) - Gérard Jean-Charles

Détenu à Grasse, le faussaire affichait une désinvolture attachante

Condamné à la prison en 2010 pour son activité de faussaire, Eric Piedoie le Tiec a pris les choses avec distances, qualifiant sa détention d'expérience. Il rassemble alors les éléments de sa vie dans une autobiographie : "Confessions d'un faussaire, la face cachée du marché de l'art" aux Editions Max Milo. Un ouvrage dans lequel il n'épargne pas le monde de l'art, ni certains artistes. Son éditeur Jean-Charles Gérard évoque un personnage capable de se présenter avec un sac de livres originaux de Proust et Nabokov un jour, pour une valeur de 200 000 euros, et quelques jours plus tard de demander de l'argent parce qu'il lui en manque l'argent pour manger. L'éditeur évoque aussi l'artiste-faussaire venu complètement ivre à l'enregistrement de "Faites entrer l'accusé" présenté par Christophe Hondelatte, ce qui n'a pas gâché la fête. Ce côté excessif et fragile rend au yeux de l'éditeur le personnage attachant, un véritable personnage de fiction, très singulier dans le domaines policés de l'édition et de l'art.

Violemment agressé pour... une fausse montre en or

Atteint d’une maladie chronique, Eric Piedoie Le Tiec a été agressé la semaine dernière sur la croisette à Cannes, pour se faire dérober... sa fausse montre en or, avant de décéder 2 jours plus tard, à Nice, d'un arrêt cardiaque.

Vu par certains comme un "pirate de l'art" moderne et contemporain, la vie de l'un de plus grand faussaire de l'histoire de l'art contemporain devait faire l'objet d'une adaptation au cinéma. D'un certaine manière Eric Piedoie Le Tiec a fait de sa vie une œuvre, ou plus exactement l'imitation d'un chef d'oeuvre.