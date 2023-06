Mort d'un employé agricole en Sarthe : le défibrillateur n'avait pas de batterie

Comme le révèle L'Echo sarthois , un employé agricole de 56 ans est mort samedi 24 juin sur son lieu de travail à Dollon (Sarthe), succombant à un malaise cardiaque. Des témoins, par ailleurs pompiers, lui ont pourtant prodigué très vite les premiers secours, comme l'a raconté l'un d'entre eux à France Bleu Maine. Mais le défibrillateur qu'ils ont utilisé, emprunté sur la voie publique dans la commune voisine du Luart, n'avait plus de batterie. Selon le maire du Luart, celle-ci a été volée.

Un autre décès lundi

Olivier Corbin, le responsable de l'exploitation où travaillait la victime, avait pourtant bon espoir de sauver le quinquagénaire. "Mon beau-frère qui était présent et qui est pompier comme moi a mis moins d'une minute à commencer le massage cardiaque", raconte-t-il à France Bleu Maine. L'agriculteur l'a rapidement rejoint, après être allé récupérer le défibrillateur automatisé externe (DAE) installé sur la voie publique de la commune du Luart. "Mais au moment de la mise en route, on s'est aperçu que le DAE ne fonctionnait pas et on a vite vu que la batterie était manquante".

Les deux hommes ont repris le massage cardiaque, le temps que les enfants d'Olivier Corbin aillent chercher un autre défibrillateur sur la commune de Dollon. "Mais on a perdu dix minutes", regrette l'agriculteur, d'autant plus amer que ce lundi 26 juin une femme est à son tour décédée sur la commune du Luart, faute d'accès à un défibrillateur en état de marche.

Selon L'Echo sarthois , le maire du Luart a porté plainte auprès de la gendarmerie de Connerré pour le vol de la batterie du défibrillateur.