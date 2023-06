Mort d'un enfant de 4 ans et demi à Poitiers : les parents placés en détention provisoire

Le père et la mère d'un enfant de 4 ans et demi découvert mort ce mercredi 28 juin à Poitiers dans la Vienne ont été placés en détention provisoire. Ils sont mis en examen pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner et privation de soins.