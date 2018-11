Mort d'un enfant de 9 ans à Mulhouse suite à une punition : quatre membres de sa famille mis en examen

Un frère et une soeur ont été mis en examen à Mulhouse mercredi après la mort de leur petit frère de 9 ans. Ils sont soupçonnés de lui avoir porté des coups qui ont entraîné son décès. La mère et la belle-soeur sont également mises en examen.

Mulhouse, France

Deux mois après la mort d'un enfant de 9 ans à Mulhouse, son frère âgé de 18 ans et sa sœur de 19 ans ont été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sa mère a été mise en examen pour complicité de coups et blessures et sa belle-sœur pour non assistance à personne en danger et non empêchement de crime. Tous ont été placés en détention, a précisé la procureure de Mulhouse.

"Une punition"

Seal-Evan, 9 ans est mort dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier. L'autopsie a révélé que la victime était décédée à la suite des coups reçus notamment dans le bas du dos. "L'enfant est mort étouffé par son propre contenu gastrique suite aux violences et à son inconscience" a expliqué Edwige Roux-Morizot, la procureure de la République de Mulhouse.

Le jeune garçon aurait reçu ces coups suite à une punition. "C'est une situation familiale très complexe", on ne sait pas encore les circonstances exactes de ces violences. L'information judiciaire doit permettre de le déterminer.