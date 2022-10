Mort d'un enfant de sept ans à la Seyne-sur-mer : le beau-père avoue

Le beau-père du jeune enfant décédé la semaine dernière à la Seyne-sur-Mer suite à des coups a été incarcéré ce mardi après avoir été mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. L'entourage familial du meurtrier présumé intéresse également les enquêteurs, notamment la mère et la soeur du principal mis en cause. Les deux femmes ont été placées également en garde à vue. L'individu âgé de 34 ans reconnait les faits.

Si dans un premier temps, l'homme a nié avoir un quelconque lien avec la mort de l'enfant, ses déclarations ont évolué au fil des jours, tout comme celles de sa propre mère. Selon les informations recueillies par France Bleu Provence, il reconnait bien avoir fait preuve de violence à l'égard du petit de sept ans . "Oui, je l'ai frappé" concède t-il mais des violences qu'il minimise considérablement.

Quelques coups avoués, loin de la réalité du dossier : un corps présentant des traces multiples, pour certaines plus anciennes que le jour des faits. Et un enfant au bassin fracturé, conséquence d'un épisode extrêmement violent quelques jours plus tôt. Un déchainement de violence sur un enfant qui n'était pas le sien, sans véritable explication. La mère du mis en cause aussi fini par reconnaitre, elle aussi, la violence de son fils à l'égard du petit. Elle aurait menti pour le protéger.

La petite victime et sa mère était suivies par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis 2018, selon le Parquet de Toulon. Leur situation a même fait l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire en mars dernier en raison des conduites addictives de la mère et d'un père totalement absent. Le procureur de la République de Toulon précise également qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a même été ordonnée par un juge, mais elle n'a pas pu être mise en place car la mère n'a jamais donné suite au rendez-vous fixé.

Aucun rapport ne faisait état de violences à l'égard de l'enfant.