Mort d'un enfant de sept ans à la Seyne-sur-Mer : le compagnon de la mère et deux autres femmes en garde à vue

Le beau-père de l'enfant de sept ans est toujours en garde à vue après son interpellation dans le centre-ville de Brignoles dimanche par les gendarmes. Deux autres personnes ont également été placées en garde à vue ce lundi dans le cadre de cette sordide affaire. Il s'agit de la soeur et de la mère du beau-père. Les deux femmes étaient présentes dans l'appartement familial au moment où le drame s'est noué.

L'étau se resserre autour de l'auteur présumé des violences qui ont entraîné la mort de cet enfant de sept ans dans la nuit de mercredi à jeudi dans un appartement de la Seyne-sur-mer. La détermination des enquêteurs était entière face à cette affaire "pour laquelle tous les intervenants sont marqués" indique un connaisseur du dossier.

Chronique d'une mort annoncée

Car l'enfant de sept ans souffrait depuis bien plus longtemps que les quelques minutes ou heures qui ont précédé le drame. Selon les informations de France Bleu Provence, le petit garçon avait en effet le bassin fracturé suite à un épisode très violent qu'il aurait subi de la part de son beau-père quelques jours plus tôt. L'enfant n'a jamais été conduit à l'hôpital, sans doute pour éviter que les services hospitaliers perçoivent les stigmates de la maltraitance.

Il était quasiment incapable de se mouvoir par lui-même tellement la douleur était insupportable. Sa mère, enceinte de six mois, le mettait elle-même sous la douche pour le nettoyer. Et ce serait des pleurs de l'enfant qui aurait déclenché un énième accès de colère du beau-père, en présence de la soeur de ce dernier et de la mère de celui-ci.

Quand l'enfant s'effondre, la mère de la petite victime est écartée. Elle en aurait profité pour prévenir les secours. Un geste qu'elle évoque auprès de la famille de son compagnon qui prend alors la fuite. L'homme est en effet déjà recherché car il est sous le coup de deux mandats d'arrêt pour des violences familiales. Il reprend alors sa cavale jusqu'à son interpellation ce dimanche.