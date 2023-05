Mort d'un garçon de trois ans à Rivarennes : les deux parents mis en examen et placés en détention provisoire

Les faits remontent au 17 avril dernier. Ce jour-là, un petit garçon de trois ans est mort à son domicile familial à Rivarennes, dans l'Indre. Révélée par le journal La Nouvelle République, l'information a été confirmée par plusieurs sources auprès de France Bleu Berry. Les deux parents de cet enfant sont mis en examen et placés en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Des soupçons de maltraitance

L'un des deux parents et mis en examen pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", l'autre pour "privation de soins ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "non-dénonciation de mauvais traitement". Le parquet de Bourges, en charge du dossier, refuse de préciser dans un cas comme dans l'autre s'il s'agit du père ou de la mère de l'enfant.

Dans ce dossier sensible, peu d'informations filtrent pour le moment. Ainsi, on ignore dans quelles circonstances le petit garçon de trois ans est mort. Ses parents, un jeune couple, auraient été mis en examen il y a plusieurs semaines, et placés en détention provisoire. Les deux autres enfants du couple, en bas âge également, ont été placés, indique le parquet de Bourges, confirmant ainsi les informations de la Nouvelle République.

Ce sont les gendarmes qui sont chargés de mener l'enquête. La maison du couple a été placée sous scellés. À Rivarennes, selon le maire, le couple mis en examen n'était pas particulièrement connu. Ils se seraient installés sur la commune relativement récemment, il y a moins d'un an.