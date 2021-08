Mort d'un homme à la prison de Brest : son codétenu mix en examen pour meurtre

Un homme de 25 ans a été mis en examen pour meurtre mardi soir, après la découverte du corps sans vie d'un détenu dans la maison d'arrêt de Brest dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'un des deux codétenus de la victime. La garde à vue de son autre compagnon de cellule a été levée. Il apparaît être témoin, plutôt que suspect, précise le procureur de Brest Camille Miansoni. Âgé de 31 ans, il aurait tenté de s’interposer avant de renoncer face à la violence de l’agression.

Le corps de l'homme de 34 ans a été découvert dans sa cellule entre 3h30 et 3h45 dans la nuit de dimanche à lundi par des surveillants. Dès leur arrivée, un des codétenus s'est accusé de l'homicide. Âgé de 25 ans, il purge une peine de 9 mois de prison pour outrage, menaces de mort et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Selon le syndicat pénitentiaire UFAP, il souffre de troubles psychiatriques et avait été pris en charge par un médecin quelques heures plus tôt.

Une rupture du larynx

Le principal suspect a fait valoir son droit au silence tout au long de sa garde à vue. C'est donc via le récit du second codétenu que le déroulé des faits se précise. Un litige serait survenu entre la victime et le principal suspect, pour un motif non encore éclairci. La victime aurait reçu plusieurs coups, avant d'être étranglée avec un linge.

L’autopsie réalisée par le médecin légiste sur le corps de la victime a d'ailleurs mis en évidence de nombreuses traces de coups à la tête, sur le cou et sur l’ensemble du corps. Le décès serait dû soit à une rupture du larynx, compatible avec un étranglement, soit aux coups reçus à la tête dont témoignent de nombreux hématomes relevés