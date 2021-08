Mort d'un homme à la prison de Brest : un codétenu instable s'accuse de l'avoir frappé

Un homme est toujours placé en garde à vue, ce lundi soir, au commissariat de Brest après la mort d'un détenu à la maison d'arrêt lundi matin. Codétenu de la victime, il s'accuse d'avoir porté les coups mortels. Décrit comme instable, le mis en cause fait l'objet d'une mesure de curatelle.

L'enquête avance après la mort, tôt ce lundi matin, d'un détenu à la maison d'arrêt de Brest. Le corps sans vie de cet homme de 34 ans a été découvert dans la cellule qu'il partageait avec deux autres personnes. Selon les premiers éléments, il aurait succombé à des coups portés a priori par un codétenu décrit comme instable.

Des précisions sur le déroulement des faits

Mais son état a été jugé compatible avec une garde à vue, un régime sous lequel il est entendu depuis ce lundi matin au commissariat de Brest. Il est interrogé par les enquêteurs sur le déroulement des faits survenus un peu avant 4 heures du matin. Selon le syndicat UFAP, le personnel pénitentiaire reçoit un appel de la cellule de la part du troisième codétenu présent à l'intérieur. Cet homme signale que l'un d'entre eux est inanimé au sol, ensanglanté au niveau du visage.

Les codétenus extraits, l'un d'entre eux se dénonce

Immédiatement, les deux codétenus sont extraits de la cellule, quand des massages cardiaques sont prodigués sur la victime en attendant l'arrivée des secours. En vain, puisque le décès est rapidement constaté. Selon la secrétaire locale du syndicat, le mis en cause, âgé de moins de 25 ans, se serait dénoncé immédiatement.

Le mis en cause est placé sous curatelle

Cet homme est décrit comme "violent, agressif, avec des troubles psychiatriques". A France Bleu Breizh Izel, le parquet de Brest refuse de confirmer cette dernière affirmation et y apporte des nuances. Mais le vice-procureur Romain Liverato révèle "qu'il est sous curatelle". Selon l'UFAP, le mis en cause est régulièrement examiné par l'unité médicale de la prison. Il aurait d'ailleurs été pris en charge quelques heures plus tôt par un médecin après s'être mutilé le bras. "Mais aucune consigne de placement en cellule particulière ou à l'isolement n'avait été prise", selon la représentante du personnel.

Ce qui paraît parfois simple ne l'est pas forcément

Reste que le parquet de Brest fait preuve de prudence. "Nous n'en sommes qu'au tout début de l'enquête et beaucoup d'investigations restent à mener. Ce qui paraît parfois simple ne l'est pas forcément" disait, dès ce lundi matin, le représentant du parquet. En plus de la garde à vue, "des investigations sont aussi menées sur l'autre codétenu" précise-t-il à France Bleu Breizh Izel. Il confirme, enfin, qu'une autopsie du corps de la victime est pratiquée. Les résultats sont attendus ce mardi.