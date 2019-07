Mort d'un homme au Pouliguen : l'homme interpellé reconnaît le meurtre

L'homme interpellé en région parisienne après la découverte du corps d'un homme dans sa maison au Pouliguen a reconnu le meurtre. Il a été déféré après sa garde à vue, et doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une ouverture d'information. Deux chefs ont été retenus : meurtre et vol.

Le Pouliguen, France

L'homme arrêté jeudi en région parisienne a été déféré suite à sa garde à vue. Il avait été interpellé au lendemain de la découverte du corps d'un homme de 66 ans dans sa résidence secondaire au Pouligen. Il a reconnu le meurtre lors de sa dernière audition samedi 27 juillet 2019.

Fausse identité

Cet homme avait initialement donné une fausse identité. Il ne s'agit pas d'un jeune homme de 19 ans. Il a en réalité 29 ans, et est originaire de République Dominicaine. Il connaissait la victime depuis peu.

La cause de la mort est définitivement criminelle. Des traces de strangulations ont été trouvées, mais on ne peut dire pour l'instant si c'est l'étranglement qui a causé la mort. D'autres points restent aussi à approfondir, tels que la chronologie des faits et ses intentions.

Il a été déféré après sa garde à vue, et doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une ouverture d'information. Deux chefs ont été retenus : meurtre et vol.