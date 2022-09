Mort d'un homme victime d'un tir de police à Nice : un "homicide" pour l'avocat de la famille

Une marche blanche pour Zied : c'est l'appel de la famille de ce jeune homme de 24 ans tué le 7 septembre à Nice par un tir de policier. L'événement est maintenu malgré les nombreux appels de personnalités politiques notamment à interdire cette marche, notamment celui de la députée azuréenne Christelle d'Intorni, qui a dans la foulée dénoncé des menaces de mort reçues sur les réseaux sociaux. Menaces condamnées par l'avocat de la famille de la victime Sefen Guez Guez :

"On condamne évidemment les menaces de mort qu'elle a pu recevoir, il n'y pas de doute là-dessus, mais on regrette cet inversement où on n'a pas de soutien des officiels et des politiques. Ce que je constate c'est que ceux qui ont réclamé l'interdiction de cette marche sont surtout des députés à droite de l'échiquier politique plus par par opportunisme politique que par réalisme."

La mère de la victime dénonce une exécution

Le policier auteur du coup de feu, âgé de 23 ans, est en mis en examen pour "violences volontaires avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner". Insuffisant pour maître Guez Guez : "évidemment, cette qualification peut évoluer en fonction des éléments qui pourraient être apportés, nous allons militer dans ce sens là, pour nous les images qui ont tourné sur les réseaux sociaux, les témoignages et les analyses qu'on en fait, c'est un homicide, il n'y a pas de doute".