Mort d'un ingénieur de la SNCF enseveli à Massy : l'enquête requalifiée en "homicide involontaire contre X"

L'enquête sur la mort d'un ingénieur de SNCF Réseau lors d'un éboulement d'un chantier à Massy-Palaiseau le 25 juillet a été requalifiée en enquête pour "homicides involontaire contre X". L'instruction avait d'abord été ouverte pour "recherches des causes de la mort".

Près de trois mois après la mort d'un ingénieur de la SNCF lors d'un éboulement sur un chantier à Massy-Palaiseau, l'enquête avance. Elle a été requalifiée en enquête pour "homicide involontaire contre X", a indique jeudi le parquet d'Evry. Initialement, l'instruction avait été ouverte pour "recherches des causes de la mort". L'ingénieur de 54 ans avait été enseveli le 25 juillet lors d'un éboulement sur un chantier de forage à proximité des voies de chemin de fer à Massy.

Les premiers retours d'expertise ont motivé cette requalification pour "homicide involontaire contre X" et pour "infractions délictuelles au droit du travail". L'enquête, d'abord menée par la police judiciaire pour déterminer les causes de la disparition, a ensuite été confiée à un juge d'instruction pour vérifier s'il y a eu des manquements de la part du maître d'ouvrage, SNCF Réseau.

La recherche du corps de l'ingénieur avait été fastidieuse car la zone de fouilles était très instable. Le corps du cheminot de 55 ans avait été retrouvé cinq jours après l'accident. L'homme était cadre et pilote d'opération à la direction de la modernisation du réseau. Il contrôlait les travaux en cours sur les lignes B et C du RER lorsque "l'affaissement de terrain" s'est produit.