Mort d'un jeune à St-Hilaire-du-Harcouët : sa mère et sa sœur menacent de faire une grève de faim

La famille de Pierre Guépattre réfute la thèse du suicide depuis un an et demi

Saint-Hilaire-du-Harcouët, France

De quoi est mort Pierre Guépratte ? C'est la question que se pose sa famille depuis un an et demi. Le corps du jeune homme a été retrouvé le 20 novembre 2017 sous le pont de Virey à Saint-Hilaire-du-Harcouët. La thèse du suicide avait alors été annoncée mais la famille de Pierre la réfute depuis le début. Ils multiplient les actions pour le prouver.

Jeudi 25 avril et jusqu'à jeudi 2 mai, sa famille honore la mémoire de ce manchois qui aurait eu 22 ans le 9 mai sur sept panneaux publicitaires dans sa commune et à Ducey.

Pour Agnès Zakrzewska-Guépratte, la maman du jeune homme, le seul moyen de connaitre les causes exactes de la mort de Pierre serait de pratiquer une autopsie mais le temps presse selon elle. "Plus le temps passe plus les preuves disparaissent" déplore-t-elle. Afin d'obtenir au plus vite la réalisation de l'autopsie, elle et sa fille de 23 ans, Léa envisagent désormais d'entamer une grève de la faim dès le 25 mai soit un mois jours pour jours après l'installation des panneaux publicitaires dans sa commune.

"On ne comprend pas ce qui a pu se passer. Est-ce que c'était un accident maquillé en suicide ? une agression ? ou une agression sexuelle ? On ne sait pas" déplore cette mère très émue.

Un appel à témoin

La famille voudrait également lancer un appel à témoins pour ceux qui auraient pu croiser Pierre Guépratte le 20 novembre 2017 au matin à Saint-Hilaire-du-Harcouët.

"Il a été vu pour la dernière fois au croisement de la rue de la vieille-garde et du boulevard de Sauvigny à Saint-Hilaire-du-Harcouët vers 11h20 le 20 novembre 2017. Il avait un vélo avec lui, un sac à dos, un casque gris, il portait un jean bleu, des chaussures de montagne et il avait un gilet sans manche noir" décrit sa maman qui incite toute personne ayant pu croiser le jeune homme à la contacter.