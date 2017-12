Mort d'un jeune Tourlavillais : la justice s'oriente vers un assassinat

Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi au pôle criminel de Coutances en vue d'une mise en examen de l'auteur présumé de l'assassinat d'un jeune Tourlavillais.

L'auteur présumé de l'avocat d'un jeune Tourlavillais dans la nuit de mercredi à jeudi devait être mise en examen ce vendredi soir pour assassinat et tentative d'assassinat. Son audition en garde à vue a permis de confirmer le contexte familial du drame qui s'est déroulé dans la maison de la victime, dans une rue calme de Tourlaville. La victime, un adolescent de 17 ans est décédé atteint d'une balle dans la tête. Un autre homme, majeur, a lui été gravement blessé lors de cette agression.

L'auteur des faits, l'ex beau-père de la victime a été interpellé et immédiatement placé en garde à vue. Selon le parquet de Cherbourg, les éléments recueillis lors de son audition permettent de justifier les poursuites engagées contre lui. Ainsi la préméditation a été retenue par le parquet. On peut en conclure que l'agresseur s'est présenté armé au domicile de sa victime. Quant aux raisons de ce passage à l'acte elles n'ont pas été communiquées. On ne sait pas non plus, si la jeune victime de 17 ans était la cible de son agresseur à l'arrivée de celui-ci.

Une chose est certaine, l'assassinat du jeune homme a provoqué une vague d'émotion parmi ses camarades de classe mais aussi au sein du club de football de Tourlaville, où il était joueur et éducateur. Un club qui en guise d'hommage, a décidé d'annuler toutes les rencontres de jeunes prévues ce week-end.