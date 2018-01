Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Jobourg a été appelé un peu avant 15 heures pour un kite-surfeur en difficulté au large de Merville-Franceville. Un dispositif de sauvetage a rapidement été dépêché, avec deux vedettes de la SNSM, un hélicoptère de la sécurité civile avec 2 plongeurs embarqués, 1 véhicule du SMUR ainsi que les moyens du SDIS, à savoir une équipe de sauvetage aquatique et 2 ambulances.

La victime était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours

L'opération a permis de récupérer 2 personnes, dont un kite-surfeur en arrêt cardiorespiratoire. Celui-ci a été hélitreuillé sur la plage afin que les gestes de réanimation soient effectués le plus rapidement possible. Malgré cette tentative, cet homme de 30 ans a été déclaré décédé par le médecin du SMUR. La deuxième personne, un homme de 32 ans qui a été récupérée consciente et n'a pas nécessité de transport par les services de secours.