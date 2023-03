Mort d'un lycéen pendant une épreuve du bac à Lille : ce que l'on sait

Il s'appelait Nadir. Ce lycéen âgé de 19 ans est mort ce mardi après avoir été victime d'un malaise cardiaque, en plein examen du baccalauréat au lycée Gaston Berger à Lille .

Alors que des témoins évoquent un manque de réactivité du personnel éducatif qui surveillait l'épreuve, une enquête judiciaire ainsi qu'une enquête administrative ont été ouvertes ce jeudi .

Malaise cardiaque dans la salle d'examen

Le lycéen était en train de plancher sur l'épreuve de spécialité d'économie du bac STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion), mardi après-midi, au sein du lycée Gaston Berger, quand il s'est senti mal. Environ 70 lycéens se trouvaient dans cette salle d'examen.

Victime d'un malaise cardiaque, il a été pris en charge par le Samu, avant d'être transporté au CHU de Lille, où il est décédé.

"Les secours ont fait tout ce qu'ils ont pu", a témoigné son père auprès de France 3 Hauts-de-France .

Appelé par le lycée Gaston Berger au moment des faits, il assure "qu'il était très entouré", en présence des pompiers et de policiers, à son arrivée sur place.

Selon le rectorat contacté par l'AFP, les secours ont été contactés "directement" et l'adolescent " immédiatement placé en position latérale de sécurité".

Opéré d'une cardiopathie sévère

Selon les informations de France 3 , le lycéen portait un pacemaker et était suivi par le CHR de Lille. Arrivé en France à l'âge de trois ans, les médecins de son pays d'origine lui donnaient alors une espérance de vie de 5 ans en raison d'une cardiopathie sévère.

Le jeune homme avait finalement pu être opéré en France et guéri, selon l'association "Les potes de Nadir" devenue "Un enfant, ma bataille", qui l'avait accompagné dans sa maladie.

Manque de réactivité des surveillants ?

Certains témoins, présents au moment des faits, décrivent à France Bleu Nord une scène de chaos. Ils dénoncent un manque de réactivité des adultes en charge de la surveillance.

Interrogé sur ce point, le père de Nadir, se dit "surpris". D'après "les échos" qu'il a eus à son arrivée sur les lieux, son fils avait demandé à sortir de la salle d'examen alors qu'il se sentait mal, mais sa demande a été refusée.

Deux enquêtes ouvertes

La procureure de Lille a ouvert une enquête pour rechercher "les causes de la mort" du lycéen. Il s'agit de "circonscrire très exactement les causes et circonstances du décès", selon la magistrate Carole Etienne à France Bleu Nord.

Par ailleurs, le ministère de l'Éducation a annoncé ce jeudi avoir lancé, dès mercredi, une enquête administrative. Il a saisi l’Inspection générale "afin d'évaluer les modalités de prise en charge de cet élève avant l'arrivée des secours et la gestion de la situation de crise au sein de l'établissement". Les résultats sont attendus d’ici un mois. Pap Ndiaye, qui a présenté ses condoléances à la famille, se rendra lundi après-midi dans l’établissement.