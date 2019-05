Mort d'un motard à Peyrus : prison avec sursis pour l'automobiliste de 67 ans

La décision avait été mise en délibéré durant une semaine. Une femme de 67 ans est finalement condamnée à six mois de prison avec sursis pour la mort d'un motard de 24 ans, qu'elle avait percuté à Peyrus dans la Drôme.

Six mois de prison avec sursis pour un accident mortel. Une femme de 67 ans vivant en Belgique, mais qui compte de la famille à Peyrus, est condamnée par le tribunal correctionnel de Valence ce jeudi. L'accident s'est déroulé le 17 octobre 2017. Elle a heurté un motard de 24 ans. Elle est également interdite de conduire un véhicule pendant 6 mois, et condamnée à payer 1700 euros d'amende pour les victimes, et le refus de priorité au stop.