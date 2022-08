Mort d'un nourrisson à Bray-Saint-Aignan : les parents mis en examen et incarcérés

Après la mort suspecte d'un nourrisson à Bray-Saint-Aignan le 15 août dernier, ses parents, âgés de 20 et 21 ans ont été ce vendredi mis en examen par un juge d'instruction pour chef de meurtre sur mineur de moins de 15 ans et violences habituelles sur mineur de 15 ans. Tous deux ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention conformément aux réquisitions du parquet d'Orléans.

Le couple ne reconnait pas les faits

Au cours de 48h de garde-à-vue, face aux enquêteurs, le couple a nié toute responsabilité dans la mort de leur nouveau-né âgé d’à peine un mois et demi. Toutefois d'après nos informations, la mère a laissé entendre dans ses déclarations que son conjoint aurait pu être violent avec le bébé. L'autopsie est en tout accablante, elle a révélé de nombreuses fractures au niveau des côtes de l’enfant, certaines anciennes, d’autres très récentes. Elle rapporte également des ecchymoses au niveau du cuir chevelu. Elle conclut à un décès par asphyxie.

Pas de signe avant-coureur

Le couple n’avait fait l’objet d’aucun signalement. Il avait reçu la visite cinq jours avant le décès d’une puéricultrice de la protection maternelle et infantile. Une visite classique après une naissance. Son rapport ne signale aucun problème. Rien d’anormal non plus au sein du village pour la maire de Bray-Saint-Aignan, Danielle Gressette qui explique "n'avoir reçu aucune demande d'aide de la part du couple, ni d'alerte des voisins". A ce stade de l'instruction, le père et la mère de l'enfant sont présumés innocents.