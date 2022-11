A Orléans, un homme reconnu coupable mais dispensé de peine après la mort de son nourrisson

"Je suis puni à vie", explique ce père âgé aujourd'hui de 37 ans, ancien chef de chantier, qui affirme qu'il n'a plus touché à une goutte d'alcool "depuis 2 ans, 1 mois et 6 jours" - c'est à-dire depuis ce week-end fatidique pour lequel il a comparu, jeudi dernier, devant le tribunal correctionnel d'Orléans.

Une mort par "asphyxie positionnelle"

Une soirée chez la belle-sœur, il boit 5 Ricard et plusieurs bières. Sa compagne rentre se coucher la première et quand lui regagne à son tour la maison de Saint-Martin-d'Abbat, il entend leur nourrisson d'1 mois pleurer. Il décide alors de lui donner un biberon. "Le bébé avait l'habitude de faire une pause quand il prenait le biberon, raconte-t-il dévasté à la barre, je l'ai posé à côté de moi sur le canapé et je me suis endormi..."

Ce n'est que le lendemain matin que sa compagne le réveille sur le canapé et découvre que le bébé est décédé - "mort par asphyxie positionnelle", a conclu l'autopsie. Selon les prélèvements effectués vers midi, le père avait un taux d'1,02 g d'alcool par litre de sang. Il n'était pas alcoolique à proprement parler, même s'il lui arrivait d'avoir quelques excès de consommation.

Déclaré coupable, mais avec dispense de peine

Comment surmonter un tel drame ? "Ce n'est pas un psy qui m'enlèvera ça, répond-il. J'ai eu des idées noires, mais j'ai 3 autres enfants, dont 2 avec mon actuelle compagne, je ne veux pas faire souffrir davantage ma famille." La jeune femme refuse d'ailleurs de se porter partie civile : "Malgré ce qu'il s'est passé, c'est un très bon père, assure-t-elle. Notre couple s'est même renforcé après cette tragédie."

"Cet homme est déjà condamné à vie : alors pourquoi le renvoyer devant le tribunal ? s'interroge le procureur. Parce que c'est bien un homicide involontaire, par négligence ou défaut de surveillance. Mais cet homme a suffisamment payé, je vous demande de le reconnaître coupable mais avec une dispense de peine". Une décision rarissime en cas d'homicide involontaire, mais qu'a prise, ce lundi, le tribunal : "Je vous souhaite bon courage", a simplement commenté la présidente du tribunal en rendant le jugement.