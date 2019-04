Mort d'un piéton à Metz : le chauffard en détention provisoire

Le conducteur de la voiture qui a fauché et tué un piéton en plein centre-ville de Metz dans la nuit de vendredi à samedi a été placé en détention. Cet habitant de Creutzwald de 27 ans a été mis en examen pour homicide involontaire. Son passager a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire.

Metz, France

Le chauffard de 27 ans qui a fauché un piéton dans la nuit de samedi à dimanche dort en prison depuis ce lundi. Dans la nuit de vendredi à samedi en voulant échapper à un contrôle de police, il a perdu le contrôle de son 4X4 BMW dans le secteur de l'Arsenal en plein centre-ville de Metz. Et dans une rue semi-piétonne il a fauché un Messin de 44 ans. La victime est décédée au CHR de Nancy. Interpellé samedi matin et placé en garde à vue après son contrôle alcoolémie positif, cet habitant de Creutzwald a été mis en examen pour homicide involontaire et placé en détention provisoire.

Le passager laissé libre

Le passager du chauffard, âgé de 32 ans avait aussi été placé en garde à vue. Egalement originaire de Creutzwald, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le piéton, un quadragénaire qui se promenait dans le centre-ville, n'avait pas de papier lors de l'accident. Il a été identifié grâce à son téléphone portable.