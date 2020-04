Mort d'un sdf à Béziers : les policiers municipaux menacés de mort sur les réseaux sociaux

Les avocats des trois policiers municipaux biterrois mis en cause dans le décès d'un sdf de 34 ans à son arrivée au commissariat le soir du 8 avril lancent un appel au calme, après un déchaînement de violences et de menaces de morts à leur encontre sur une page facebook.

Appel au suicide ou menace de prendre une balle perdue

"Depuis plusieurs jours, des individus postent sur une page facebook des messages inquiétants, qui visent les trois policiers, mais plus généralement la police municipale de Béziers, le maire Robert Ménard et même nous les avocats," dénonce maître Luc Abratkiewicz, l'un des avocats des policiers , " on y transforme les uniformes en cible, ce sont carrément des appels au crime, likés, relayés par un nombre important de personnes." ajoute -t-il.

Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font la justice , maître Florian Médico

Des messages inquiétants pour les deux avocats qui ont décidé d'écrire au sous préfet de Béziers. Ils craignent une montée de la tension à Béziers, "qui pourrait provoquer des actes irrémédiables," pour Maître Florian Médico, l'autre avocat des policiers . Ils en appellent au calme : "Laissons les professionnels de la justice travailler, le juge d'instruction qui a été saisi, le temps de la justice peut paraître parfois long, mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui jugent," martèle Maitre Médico.

Une information judiciaire a été ouverte pour pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, l’enquête confiée au SRPJ notamment sur les circonstances de l’interpolation du sdf et des conditions de son transport dans la voiture de la police municipale, menotté et allongé sur le ventre dans le véhicule, à l'arrivée au commissariat il ne respirait plus et n'a pas pu être réanimé. L'autopsie n'a pas pu éclaircir de façon "évidente" les causes de la mort, d'autres analyses sont en cours.

A ce jour il n'y a pas eu de mise en examen. La sœur de la victime s'est portée partie civile.

