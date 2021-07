La famille d'un agent pénitentiaire mort du Covid-19 demande une reconnaissance professionnelle à Béziers

Il y a trois mois, la moitié de l'escorte de la prison de Béziers était contaminée par la Covid-19 (20 cas contacts ou malades) alors qu'ils étaient en mission. Un d'entre eux, placé en réanimation, puis plongé dans le coma début avril, est décédé le 24 juin, 90 jours après avoir été contrôlé positif. Ses collègues se sont succédés à son chevet à Montpellier depuis son hospitalisation.

Au lendemain de son décès, ses proches et collègues de travail réclament une reconnaissance professionnelle

Houari Djillali avait 55 ans. Ce père de trois enfants âgés de 5, 11 et 14 ans exerçait sa profession depuis 2008. Son décès touche l'ensemble de la profession. Ceux du pôle de rattachement des extractions judiciaire (PREJ), mais aussi les surveillants du centre pénitentiaire. Une collecte a été mise en place pour aider sa femme sans emploi à surmonter cette épreuve.

Tout le personnel du centre pénitentiaire est touché par ce drame dit Sabrina Bajja, secrétaire locale Force Ouvrière Copier

Fin mars, Force Ouvrière réclamait des mesures d'urgences pour mieux protéger l'équipe. "Des mesures ont été prises par la direction pénitentiaire mais trop tardivement, exposant le personnel" d'après les syndicats.

Ce drame aurait-il pu être évité, s'interroge Jérôme Dall'Agnol, représentant FO au PREJ de Béziers.

"Sa famille est abasourdie. Sa femme espère que ce décès soit reconnu en maladie professionnelle."

"Cette reconnaissance est essentielle pour sa femme et ses enfants. Ils sont dans une situation catastrophique. Sa fille est suivie par un neuropédiatre depuis trois mois. Sa femme est en situation de détresse. Et donc ce serait primordiale pour mettre sa famille à l'abri financièrement. Et puis cela permettrait aussi d'honorer sa mémoire. Houri était exemplaire. L'administration pénitentiaire c'était sa foi intérieure. Il avait un grand respect de nos valeurs et des devoirs de la patrie."

Cette reconnaissance n'est pas encore acquise. "J'ose espérer qu'elle le sera. Le contraire serait étonnant." Si ce n'est pas le cas, le syndicat compte agir.

Dans le Loiret, un autre surveillant de prison de 54 ans est décédé en mars dernier, après avoir contracté la maladie. L'État vient de lui attribuer la Légion d'honneur à titre posthume.

''Houari était très précautionneux en ce qui concerne la maladie. C'était le premier à respecter les gestes barrières et à prendre toutes les mesures de sécurité pour lutter contre cette pandémie. Malgré cela, il a contracté la Covid. Cette reconnaissance ne serait que légitime par rapport à son engagement''.

''Il y a une somme importante de documents à remplir pour cette reconnaissance. Nous soutenons sa femme et ses enfants dit Jérôme Dall'Agnol Copier

Houri Djillali exerçait au PREJ de Béziers depuis trois ans. Il a été enterré à Béziers samedi dernier.