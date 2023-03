Mort d'une Atsem en Sarthe : le maire de Bouessay en Mayenne, où elle travaillait, lui rend hommage

Après la mort d'une Atsem de 61 ans dans des conditions mystérieuses à Souvigné, en Sarthe, à deux pas de la Mayenne, l'enquête se poursuit selon le parquet du Mans. Cette agente territoriale travaillait depuis 23 ans à Bouessay, dans le Sud-Mayenne, à l'école la Clé des champs. Le maire de la commune, Pierre Paterne, l'a découverte sans vie dans son domicile sarthois le jeudi 16 mars au matin. Nous l'avons rencontré, il ne souhaite pas revenir sur les faits car il est encore très marqué par ce qu'il a vu et par cette nouvelle. Il souhaite avant tout rendre hommage à cette employée très investie dans la commune.

Des danses à la fête de l'école

Après 23 ans de bons et loyaux services, tout le monde connaissait bien le visage de Monique dans la commune. "Un enfant croisait Monique sur le trottoir, il va traverser la route pour aller voir Monique et pour lui dire bonjour", détaille Pierre Paterne, "et vice-versa d'ailleurs, Monique savait retourner cette affection qu'elle pouvait avoir pour les enfants de l'école". Le maire se souvient notamment des danses de Monique à l'école. "C'était des petites danses sur des thèmes musicaux, il y avait des petites scénettes, elle s'éclatait", se souvient Pierre Paterne, "et les mômes s'éclataient à ces danses, si Monique n'avait pas fait ses danses il y aurait eu un problème". Les enfants en redemandaient selon lui et c'est aussi pour ça que le maire lui a proposé de faire le recensement à trois reprises dans la commune, parce que les enfants comme les parents l'appréciaient. "Monique connaît tout le monde et quand on est un agent recenseur c'est facilitateur quand on connaît les gens et d'autant plus facile quand on est apprécié", ajoute le maire.

Une autopsie réalisée

Les images de ce jeudi matin repassent en boucle dans la tête de Pierre Paterne, il n'a pas envie d'y revenir, il a les yeux embués. C'est encore plus troublant de constater qu'elle est morte si brutalement. Le maire a surtout une pensée pour sa famille. "Nous on est bouleversé mais eux c'est un autre drame, c'est vraiment un drame familial", explique-t-il, "ils ont tout le soutien de l'équipe municipale et je pense de toutes les familles". À 61 ans, Monique allait prendre sa retraite et la mairie lui avait justement proposé de l'aider dans ses démarches administratives.

Plusieurs zones d'ombre demeurent dans cette affaire, y a-t-il un lien avec l'incendie d'un appartement à Sablé-sur-Sarthe dont son occupant est aujourd'hui hospitalisé à Tours ? S'agit-il d'un homicide ? Une autopsie du corps de Monique a été réalisée vendredi dernier et le parquet du Mans doit bientôt communiquer sur les suites de cette enquête.