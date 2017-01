Mort d'une Azuréenne à Saint-Jeannet écrasée par un arbre déraciné par les vents violents

Une mère de famille est décédée ce vendredi matin dans son jardin à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), écrasée par un arbre.

Les vents violents qui ont soufflé sur le moyen pays notamment dans le département ont fait un mort ce vendredi matin sur la commune de Saint-Jeannet, en contrebas du village, sur la route qui mène à Saint-Laurent-du-Var. Il s'agit d'une mère de famille qui, un peu avant 8 heures, est décédé dans son jardin de Saint-Jeannet. Il faut dire qu'un vent violent s'était levé dés 6 heures avec des rafales dépassant les 80 km/h. Alors qu'elle emmenait ses enfants à l'école, c'est en sortant dehors qu'un cypres d'une vingtaine de mètres, situé sur sa propriété, a soudain été déraciné et lui est tombé dessus. Cette femme de 43 ans est décédé sur le coup sous les yeux de ses deux enfants de 5 et 11 ans, témoin impuissant de cette dramatique scène. Son mari présent sur place également a tenté de couper l'arbre pour la dégager, mais sans succès. Le département était classé en vigilance jaune mais l'intensité du vent n'était pas la même en fonction des secteurs. Le pays vençois était fortement venté ce vendredi matin, tout comme le plateau de Caussols, au dessus de Grasse, sur lequel on annonçait des vents pouvant dépasser 100 km/h.