Mort d'une femme de 75 ans agressée à Rennes, cinq mineurs interpellés

Cinq mineurs ont été interpellés dans l'enquête sur la mort d'une femme de 75 ans, agressée dans un immeuble du quartier du Blosne, à Rennes (Ille-et-Vilaine), en juin 2021. Ils sont âgés de 13 à 15 ans et ont été placés en garde à vue ce jeudi 22 juillet.

Les premières interpellations suite à la mort d'une septuagénaire, agressée dans le quartier du Blosne à Rennes, le 17 juin 2021. Ce mardi 20 juillet trois mineurs âgés de 13, 14 et 15 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Deux d'entre eux étaient "déjà connus de l'institution judiciaire", indique le procureur de Rennes dans un communiqué. Deux autres mineurs ont été interpellés ce jeudi 22 juillet et ont également été placés en garde à vue.

Ce groupe de cinq jeunes est soupçonné d'être impliqué dans l'agression d'un couple de personnes âgées, un homme de 73 ans et une femme de 75 ans. L'agression a eu lieu dans un immeuble du Blosne, à Rennes. Alors qu'un groupe est surpris dans les caves, le couple descend voir ce qu'il se passe. "La victime de 75 ans a été semble-t-il bousculée et est tombée, se blessant gravement à la tête", indique le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. "Elle est décédée le 25 juin 2021, au CHU de Rennes."

L'autopsie a permis d'établir que le décès était dû à la chute qui a provoqué une fracture du crâne. L'homme âgé de 73 ans a été également victime de violences, "une ITT supérieure à huit jours a été déterminée", indique Philippe Astruc. Le parquet précise que les jeunes impliqués encourent, en regarde de leur minorité, une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour ces faits.