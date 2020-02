Mort d'une femme de 82 ans dans un Ehpad de Fréjus, un résident soupçonné

Une pensionnaire d’un Ehpad de Fréjus, une femme de 82 ans, aurait été étranglée ou étouffée par un autre résident dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février. Le drame a eu lieu vers 3 heures 30 dans un des salons communs de l'établissement. Les images de vidéosurveillance le montrent s’approcher de la victime qui somnole dans un des fauteuils du salon. L'homme prend son son tee-shirt pour l’étrangler ou l’étouffer, les images ne sont pas nettes et l'autopsie devra le déterminer. Le retraité a été hospitalisé ce mercredi en psychiatrie. Son état n’est pas compatible avec une garde-à-vue.

La police est prévenue au petit matin

Le personnel de nuit de l'Ehpad découvre la victime quelques minutes plus tard lors d'une ronde et la ramène dans sa chambre. Les agents se rendent-ils immédiatement compte que la pensionnaire est décédée ? Font-ils le lien avec l'homme retrouvé déambulant nu dans les couloirs ? L'enquête devra également le déterminer car la police n'est prévenue qu'en début de matinée. Le procureur adjoint et le médecin légiste se sont rendus sur place. Les enquêteurs du commissariat de Fréjus ont saisi les images de vidéosurveillance, le serveur informatique de l'Ehpad et le dossier médical du résident, arrivé il y a un mois et demie avec sa femme dans cet établissement. Le procureur de la République de Draguignan précise une expertise psychiatrique aura lieu dans les jours qui viennent pour déterminer si le discernement du retraité était aboli au moment des faits.