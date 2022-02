Mort d'une fillette handicapée à Gien, la mère incarcérée, le beau-père placé sous contrôle judiciaire

Après le décès d'une enfant handicapée, âgée de 7 ans, à Gien dans le Loiret, le parquet d'Orléans confirme la mise en examen d'un couple. La mère de la fillette est placée en détention provisoire, le beau-père est laissé libre et mis sous contrôle judiciaire.

Suite aux révélations de France Bleu Orléans après le décès d’une fillette de 7 ans à Gien, le parquet d’Orléans précise ce mercredi 23 février que la mère de l’enfant a été mise en examen pour privations de soins ayant entrainé la mort et violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans et qu’elle a été incarcérée. Son beau-père a été également mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs un enfant commun du couple, une petite fille âgée de 20 mois, également présente sur les lieux a été placée à l’aide sociale à l’enfance du Loiret.