Mort d'une gilet jaune écrasée en Savoie : la conductrice reconnue coupable d’homicide involontaire

La conductrice qui a écrasé Chantal Mazet le 17 novembre 2018 sur un barrage de "gilets jaunes" à Pont-de-Beauvoisin a été reconnue coupable d’homicide involontaire et a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis ainsi qu’à une annulation de son permis de conduire et confiscation de son véhicule, ce vendredi peu avant 18h par la cour d'assises de la Savoie.

Pendant ces deux jours de procès devant la cour d'assises de la Savoie, les experts, enquêteurs et témoins ont défilé à la barre pour éclairer ce qui s'est passé il y a quatre ans, premier samedi de mobilisation des "gilets jaunes". Tout au long des débats, l'accusée en larmes, a maintenu sa version. "Je me suis sentie oppressée, j'ai eu très peur, je n'ai pas entendu les cris, j'ai avancé et je ne me suis pas rendue compte que je roulais sur quelqu'un".

Des images de vidéosurveillance sans équivoque

Une accusée qui va être bousculée à plusieurs reprises. Lorsque le président lui demande si elle reconnait les faits, elle répond en larmes : "Je ne l’ai pas vue, si je l’avais vue, je me serais arrêtée". A la barre, l'experte psychologue décrit une femme encore sous le choc de ce qui s'est passé il y a quatre ans. "Elle n'a pas eu la sensation de forcer le passage ce jour-là, elle a cru que les gilets jaunes s'écartaient pour la laisser passer". C'est ce que l'accusée va dire et redire à l'audience, même après le visionnage de la vidéosurveillance.

A la psychologue, cette mère de famille de 47 ans, parle de sa culpabilité par rapport aux enfants de la victime, de les avoir privé de leur maman. Deux amies à elle témoignent à la barre et racontent qu'elle est encore dans un état de sidération, comme abasourdie. Un état que l'on retrouve à l'audience, l'accusée a le visage défait, et les épaules qui s'affaissent au fur et à mesure que les personnes défilent à la barre.

"Je voulais tellement qu'elle assume son acte"

Le premier jour du procès, Alexandrine, la fille ainée de Chantal Mazet, craque. L’accusée n’a pas dit les mots réconfortants qu’elle attendait. "Je voulais tellement qu'elle assume son acte, qu'elle dise qu'elle était désolée, qu'elle avait pris la mauvaise décision ce jour-là. J’ai l’impression d’être face à une actrice qui joue un rôle, sans vraie émotion".

Les images de la vidéosurveillance projetée à l'audience sont sans équivoque. A 8h16, le 4X4 de l'accusée arrive sur le barrage des "gilets jaunes", directement au contact des manifestants. On voit clairement Chantal Mazet tenter en vain de freiner l'audi Q7, une main sur le capot. La conductrice est face aux "gilets jaunes", elle avance par à coups. La retraitée de 63 ans recule, poussée par la voiture et puis elle perd l'équilibre et tombe.

Voir sa mère se faire rouler dessus, cette réalité crue, ç'en est trop pour Alexandrine, sa fille ainée, qui est secouée de sanglots. Des images qui appuient le témoignage d'un gilet jaune de 73 ans qui revit la scène. "Quand j'ai vu une femme tomber, j'ai crié "arrêtez arrêtez", j'ai tapé sur le capot mais la conductrice a accéléré".

"Votre véhicule pousse des gens Madame, on le voit sur la vidéo"

Le président interroge l'accusée : "on voit clairement sur les images que vous avez écrasé la personne au moins deux fois, et vous n'avez rien senti ?" "Non", répond l'accusée, "je ne comprends pas". Et le président de dire : "votre mémoire ne correspond pas à ce que montre la vidéo : votre véhicule pousse des gens". L'avocat général de demander : "Quand on a peur, on ne fait pas plutôt marche arrière ? Vous vous avez avancé. C'est incompréhensible Madame !".

L'homicide involontaire, c'est ce qu'a plaidé ce vendredi l'avocat de la défense. "Ma cliente, ce n’est pas quelqu’un qui avance en se disant "advienne que pourra". On est dans une situation de stress et elle veut envoyer un message aux manifestants : j’avance pour qu’ils me laissent passer". Maitre Chauviré s'adresse aux jurés : "Essayez de vous mettre à sa place, est-ce-que je peux affirmer que j’aurais eu la bonne décision ? Est-ce-que je n'aurais pas fait non plus une mauvaise analyse de la situation ?".

"Chantal Mazet, c'était le pilier de cette famille"

Pour la partie civile, pas question de trouver des excuses. Maître Anne-Lise Chastel Fink se tourne vers les jurés : "Perdre une maman, c'est très dur, mais avec quelqu'un qui a toujours refusé de reconnaître sa responsabilité, c'est encore pire". L'avocate revient longuement sur la personnalité de Chantal Mazet. "C'était le pilier de cette famille, son moteur. Une femme qui n'a jamais eu de cesse d'aider ses enfants." C'est justement pour ça que le 17 novembre 2018, elle avait choisi de manifester pour la première fois de sa vie, elle était inquiète pour l'avenir de ses enfants.

Me Catherine Rey s'adresse à l'accusée : "Alexandrine la fille ainée de Chantal Mazet, vous l’a dit hier : ses parents disaient toujours que quand on avait fait une bêtise, une faute, on assume. La première valeur qu’on doit transmettre à ses enfants, c’est bien d’assumer ses actes. Il faut arrêter de se trouver des excuses, Madame. Votre véhicule fait plus de deux tonnes, et vous avez décidé d'avancer pour pousser ces gens".

"Pas un seul regard, pas un seul mot d'excuses pour ses enfants, rien !"

Me Catherine Rey revient sur la vidéo qui montre clairement la scène où Chantal Mazet se fait écraser. "Les images ne mentent pas, on n'est pas sur une imprudence ou sur une négligence". Et sa consœur Maitre Chastel-Fink d'enfoncer le clou : "On nous parle de l'empathie de l'accusée mais depuis hier pas un seul regard, pas un seul mot d’excuses pour ses enfants, rien !"

L'avocat général va dans le même sens que la partie civile : "L'accusée a choisi résolument de forcer le barrage et pour ça elle a utilisé une arme, sa voiture. Même si elle n’a jamais voulu tuer quelqu'un, elle a voulu pousser les manifestants. Ce sont donc des violences volontaires". Et de conclure en regardant l'accusée : "Vous êtes pleinement coupable madame de ce crime de violences mortelles. "

Dans ses réquisitions, l'avocat général demande quatre à cinq ans d'emprisonnement avec sursis, l'annulation de son permis de conduire avec un délai d'un mois pour le repasser et la confiscation du véhicule audi Q7.

C'est l'accusée qui prend la parole en dernier, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer. Elle s'avance à la barre, le visage défait. "C'est à la famille que je veux m'adresser. Je suis allée voir la fille de Chantal Mazet tout à l'heure et je lui ai dit que j'étais responsable de tout ce qui s'est passé. Cette situation dramatique, je la porte tous les jours. C'est la même maman que je suis, ils ont perdu un être tellement important". L'accusée qui, elle aussi, a quatre enfants.