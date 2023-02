Mort d'une gilet jaune en Savoie : sa fille attend que "la conductrice assume ce qu'elle a fait"

Il y a quatre ans, le 17 novembre 2018, Chantal Mazet se faisait écraser par une voiture qui avait forcé le barrage sur un rond point de Pont-de-Beauvoisin en Savoie. C'était le premier samedi de mobilisation des gilets jaunes en France. La conductrice du véhicule comparait à partir de ce jeudi devant la cour d'assises de la Savoie à Chambéry pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Avant l'ouverture du procès, France Bleu Pays de Savoie a recueilli le témoignage d'Alexandrine Mazet, la fille aînée de cette retraitée de 63 ans, qui, il y a quatre ans, avait décidé de manifester pour la première fois de sa vie.

Quatre ans que vous attendez ce moment, le procès de la conductrice qui a renversé votre maman. Vous êtes dans quel état d'esprit?

Alexandrine Mazet : "Beaucoup d'attente, beaucoup de stress aussi, c'est quatre ans de tristesse. On a hâte d'y être. J'ai besoin de tourner la page de tout ça. J'espère pouvoir reprendre le cours de ma vie qui s'est arrêtée en 2018."

Qu'est-ce- que vous attendez de ce procès?

Alexandrine Mazet : "J'aimerais vraiment que cette personne prenne conscience de ce qu'elle a fait, de la décision qu'elle a prise. J'ai vraiment besoin que maman ne soit pas morte pour rien. Je suis consciente qu'elle n'a pas tué maman volontairement, mais en tout cas, la décision qu'elle a prise ce jour-là de bousculer des piétons avec son véhicule parce qu'il n'y avait pas que maman, elle a la chance qu'il n'y ait eu qu'un décès. Mais cette décision là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument qu'elle prenne conscience, que ça ne se fait pas."

Jusqu'à présent, en tout cas à l'époque, elle a toujours dit qu'elle avait paniqué avant de forcer le barrage

Alexandrine Mazet : "Oui, ce sont ses mots. En réalité dans les informations qu'on a, qu'elles soient visuelles par la vidéo, moi j'ai vu les photos des vidéos et j'en ai parlé avec mon avocate qui m'a dit qu'on voyait bien qu'il n'y avait pas de panique. En tout cas dans la définition du mot panique réelle, cette personne dit qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et pourtant, c'est bien elle qui a pris la décision de pousser les gens avec son véhicule. Donc il faut savoir quand même que elle a fait appel de la décision du juge de la juger en assises à deux reprises. Donc, pendant trois ans, on a eu le droit à "oui, j'ai décidé d'avancer, mais non, c'est pas ma faute."

Donc là, vous attendez qu'elle reconnaisse sa responsabilité?

**Alexandrine Mazet : *"***Oui, alors ça va être difficile après quatre ans d'accepter des excuses, surtout devant des juges, parce qu'on se dit que c'est pour minimiser la peine qu'elle va recevoir. Maintenant, oui, je pense qu'inconsciemment ça peut vraiment régler beaucoup de mes souffrances personnelles, en tout cas, en espérant que ce soit sincère, en espérant que cette personne ait vraiment une prise de conscience du comportement dangereux qu'elle a eu."

Vous, vous étiez vous aussi gilet jaune dans le Vaucluse. Comment est ce que vous avez appris la mort de votre mère?

**Alexandrine Mazet : "**J'étais sur mon rond-point et quelqu'un qui était sur le rond point était en train de regarder BFM sur son téléphone et j'ai entendu "oh la la, il y a le premier décès du mouvement" et d'habitude je n'ai pas trop de curiosité morbide, mais là, je ne sais pas. Je lui ai juste demandé où c'était. Il m'a dit en Savoie et en fait, j'ai essayé d'appeler maman quand j'ai entendu ça. Elle n'a pas répondu au téléphone et j'ai essayé de ne pas m'inquiéter tout de suite. Et au troisième appel, c'est une voix que je ne connaissais pas qui a répondu. La personne au bout du fil m'a dit "c'est la gendarmerie" et là j'ai compris que c'était vraiment maman"

Ce fameux samedi 17 novembre 2018, votre mère, Chantal, manifeste pour la première fois. C'est aussi le premier samedi qui va lancer le mouvement des gilets jaunes. Qu'est-ce-qui avait poussé votre maman à se mobiliser ?

Alexandrine Mazet : "C'était vraiment défendre le pouvoir d'achat et défendre l'avenir de ses enfants et de ses petits enfants. Elle venait de prendre sa retraite et elle était vraiment inquiète pour nous."

Même après la mort de votre mère, vous avez continué à vous mobiliser comme gilet jaune. C'était une façon pour vous d'honorer sa mémoire?

"Je dirais qu'elle nous avait appris à défendre nos convictions, quoiqu'il arrive. Aujourd'hui, elle est dans mon cœur. Elle sera dans mon cœur toute ma vie. C'est ma maman, une femme extraordinaire. Elle ne partira jamais de mon cœur."

Qu'est ce qui fera que vous serez un peu apaisée à l'issue du procès vendredi soir?

"Le fait de pouvoir dire que maman a été reconnue comme une victime et la personne responsable de son décès a comparu devant la justice des hommes. Même si ce n'est pas forcément la réponse qu'on attend, je pense avoir des réponses ça referme un livre. Moi, j'ai vraiment arrêté de vivre pendant quatre ans, donc je ne sais vraiment pas si ça va m'apaiser ou pas, mais j'espère."