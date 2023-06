Femme retrouvée morte à Lanester : une information judiciaire ouverte pour "meurtre précédé d’un viol"

Près d'une semaine après la découverte du corps d'une jeune femme dans le Blavet à Lanester, non loin de Lorient (Morbihan) le procureur de la République annonce vendredi 2 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour enlèvement, et pour homicide volontaire précédé ou accompagné d’un autre crime, en l'occurrence d'un viol.

Pour autant, le procureur appelle à la plus grande prudence, "ces qualifications ne préjugent en rien des résultats des analyses en cours, s’agissant en particulier de tout viol, mais elles visent à permettre au magistrat instructeur de pouvoir mener les investigations les plus larges et complètes possible", explique Stéphane Kellenberger dans un communiqué.

Origine criminelle du décès

Mardi, une autopsie avait confirmé l'origine criminelle de la mort de la jeune femme. Des analyses, toxicologiques notamment, sont toujours en cours. Des examens complémentaires sont également menés pour déterminer si la jeune femme a été victime de violences sexuelles.

Un homme d'environ 30 ans avait été placé en garde à vue dimanche après la découverte du corps de la jeune femme. Cet homme, proche de l'entourage familial de la victime, avait été libéré sans poursuite lundi.