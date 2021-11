Mort d’une petite fille de sept ans dans le Tarn : le conducteur en fuite arrêté en Aveyron

Le conducteur, qui avait pris la fuite après l'accident mortel qui s'est produit à Navès dans le sud du Tarn, a été arrêté ce mardi soir 9 novembre. Il va être poursuivi pour homicide involontaire et non-assistance.

Le conducteur du véhicule dans lequel une fillette de sept ans est décédée lundi soir a été arrêté ce mardi soir vers 20h. Les services de gendarmerie ont mis de gros moyens pour retrouver sa trace précise le procureur de Castres Chérif Chabbi. "Nous avions des brigades cynophiles mais aussi la présence d’un hélicoptère". Les enquêteurs se sont aussi appuyés sur les informations de proches des protagonistes du dossier indiquant que l’homme pourrait s’être réfugié auprès de sa famille en Aveyron.

Non-assistance à personne en péril

L’arrestation a eu lieu vers 20h. L’homme est depuis le début de la matinée en audition. Le procureur de Castres va le poursuivre pour homicide involontaire, blessures involontaires mais aussi non-assistance à personne en péril.

Une petite fille de 7 ans est décédée lundi 8 novembre à Navès, près de Castres. Le véhicule dans lequel elle se trouvait a effectué une sortie de route. À bord également, deux adultes et leurs deux enfants de 3 et 5 ans. L'homme et la femme n'étaient pas les parents de la petite fille décédée.

Appel à témoins

Le véhicule roulait sur le départementale 50 et a terminé sa course dans un champs. L'homme, lui, a pris la fuite avant l'arrivée des secours, "dans les secondes qui ont suivi l'accident" indique le procureur de la République de Castres, Chérif Chabbi. Il "a été identifié", et est "activement" recherché, précise le procureur. Il note aussi que la voiture roulait à une " très vive allure" alors que la circulation était dense. "Nous lançons un appel aux conducteurs qui étaient présents sur cette route pour comprendre les circonstances exactes de l'accident", a-t-il indiqué.