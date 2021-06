Le parquet de Saint-Brieuc vient d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre et viol après la mort d'une sexagénaire dans la nuit de samedi à dimanche à Rostrenen, dans les Côtes d'Armor. Arrêté dans la foulée, un homme est, ce lundi soir, déféré au parquet en vue d'une mise en examen.

Mort d'une sexagénaire à Rostrenen : ouverture d'une information judiciaire pour meurtre et viol

Le mis en cause a été déféré ce lundi au palais de justice de Saint-Brieuc

Une information judiciaire pour les chefs de meurtre et viol vient d'être ouverte, ce lundi, après la mort d'une sexagénaire à Rostrenen dans la nuit de samedi à dimanche. Mais le parquet de Saint-Brieuc refuse d'en dire plus à ce stade sur les éléments déjà établis et les circonstances dans lesquelles la victime est décédée.

La victime retrouvée sans vie et défigurée

Elle a été retrouvée sans vie et défigurée dans son appartement par les secours. Placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue lorsque son état a été compatible, un homme est soupçonné des faits. Il habite tout près de chez la victime mais ne serait ni membre de la famille ni concubin de la victime.

Déféré en vue d'une mise en examen

Ce lundi soir, il vient d'être déféré en vue d'une mise en examen et le parquet devait requérir son placement en détention provisoire, au sujet duquel le juge de la détention et des libertés devait se prononcer. Les investigations restent confiées à la gendarmerie.