Mort d'Yvan Colonna : "défaillances", "inactions", et "erreurs" pointées par la commission parlementaire

L'assassinat en prison d'Yvan Colonna est dû à une "gestion spéciale et politique" et à des "dysfonctionnements de l'appareil judiciaire et pénitentiaire". C'est le sens du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'agression mortelle d'Yvan Colonna, rendu public ce mardi 30 mai. Celle-ci a travaillé pendant six mois, entendu 71 personnes, et mené 37 auditions, soit 55 heures. Elle livre 29 recommandations, présentées par son rapporteur, Laurent Marcangeli.

ⓘ Publicité

Dans son avant-propos, le président de la commission, Jean-Félix Acquaviva, propose un triptyque "justice, vérité et démocratie". Le député lie la gestion spéciale du cas Yvan Colonna au traumatisme corrélé à l'assassinat du préfet Erignac, il y a 25 ans. Le président Acquaviva évoque notamment "un contexte de haine et des zones d’ombre très inquiétantes".

"L'histoire de ce drame est liée à celle de l’histoire conflictuelle qui existe entre la Corse et la République", poursuit cet avant-propos, avant d'évoquer un parallèle avec la gestion de l’affaire des paillotes et d'estimer qu'il s'agit là d'autant "d'épisodes [que] les Corses ont en mémoire". Autant d'éléments qui contextualisent donc, selon le rapport, le fait que "des Corses n’excluent pas la thèse de l’action barbouze".

"Logique de vengeance"

Poursuivant dans la veine d’arguments déjà présentés par les nationalistes, il inscrit ces événements dans un contexte "de haine et de logique de vengeance". Dans les annexes, le rapport produit les messages entre des préfets, se félicitant de la mort d’Yvan Colonna et demandant le rétablissement de la peine de mort. Datés des 10 et 11 mars, ils correspondent au moment de la levée des statuts de DPS d'Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri.

Capture d'écran des échanges entre Préfets, intégrés en annexe du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la mort d'Yvan Colonna - Commission d'enquête parlementaire

D'une manière générale, le rapport parlementaire fait état de "zones d'ombre très inquiétantes". Il établit minutieusement la différence de traitement entre la gestion du cas Yvan Colonna, "détenu exemplaire" et celle de Franck Elong Abé, qui avait commis 13 infractions en détention et n’était pas passé sous les fourches caudines du quartier d’évaluation de la radicalisation.

Franck Elong Abé, "un cas unique"

Détenu particulièrement surveillé, Yvan Colonna, 61 ans, condamné en 2011 à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté pour l'assassinat du préfet Erignac, demandait son transfèrement en Corse au titre du rapprochement familial. Le rapport estime qu’il a bénéficié d'un régime "sévère", tout en stigmatisant "la mansuétude de l’administration" pour Franck Elong Abé, terroriste djihadiste classé "en haut du spectre" par la DGSE et la DGSI.

Franck Elong Abé est ainsi décrit comme "un cas unique parmi tous les terroristes djihadistes détenus". Condamné à 9 ans d’emprisonnement après sa participation à des exactions en Afghanistan, 9 demandes en quartier d’évaluation de la radicalisation sont restées sans suite. Le rapporteur pointe également la "défaillance grave de l’ancienne cheffe d’établissement", quant au suivi de ce détenu classé psychotique.

29 recommandations

"Pour tirer les leçons de l'agression mortelle du 2 mars 2022, le rapport formule 29 recommandations", est-il présenté en introduction de celles-ci. Divisées en deux axes, elles visent notamment à encadrer le statut de DPS ; à un renforcement de la stratégie de lutte contre la radicalisation en détention et à une "plus grande vigilance envers les détenus aux profils violents ou instables".

À travers ses recommandations, la commission d'enquête parlementaire réclame également de "permettre le rapprochement familial des détenus corses", avec, "si besoin" la création d'un quartier maison centrale à la prison de Borgo.