Mort d'Yvan Colonna : des inscriptions sur la future gendarmerie de Bernis, dans le Gard

Des inscriptions ont été découvertes ce mardi sur la future gendarmerie de Bernis, dans le Gard, quelques heures après l'annonce officielle de la mort d'Yvan Colonna. Apparemment cinq à six messages écrits en rouge. On pouvait y lire notamment : "Basta a francisata", mais aussi "Colonna martiru di a cosa corsa", comprenez "Colonna martyre de la cause corse", ou encore "I Statu francese se assassinu", soit "l'Etat français est assassin".

Une enquête est en cours, notamment pour vérifier si des caméras ont filmé la scène.

Après le décès lundi du militant indépendantiste corse Yvan Colonna, le parquet national antiterroriste (Pnat) a requis une requalification de la mise en examen de son agresseur en "assassinat en relation avec une entreprise terroriste". Franck Elong Abé, un Camerounais de 36 ans radicalisé, avait été mis en examen pour "tentative d'assassinat terroriste" début mars.

Le décès du militant nationaliste de 61 ans a été annoncé lundi soir. Il se trouvait entre la vie et la mort depuis sa violente agression le 2 mars à la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône), où il purgeait une peine à perpétuité pour sa participation à l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998 à Ajaccio. Selon plusieurs sources, l'agresseur d'Yvan Colonna avait justifié son acte par le fait que le militant corse aurait blasphémé et "mal parlé du prophète".

Le président Emmanuel Macron a appelé sur France Bleu ce mardi "au calme et à la responsabilité" en Corse, parce que "dans ce contexte, le plus important est que le calme se maintienne, que les discussions se poursuivent", a-t-il souligné en assurant que des "conséquences" seraient "tirées".