Mort de Cédric Chouviat : deux des quatre policiers mis en examen pour homicide involontaire

Deux des quatre policiers visés par l'enquête concernant la mort de Cédric Chouviat ont été mis en examen pour homicide involontaire, selon les informations de franceinfo. Ils avaient été entendus la semaine précédente par le juge d'instruction. Le 3 janvier, à Paris, cet homme de 42 ans était mort à la suite d'un contrôle routier qui avait dégénéré, sur le quai Branly. Il avait perdu connaissance sur place avant de mourir à l'hôpital 48 heures plus tard, des suites d'une asphyxie "avec fracture du larynx", selon les éléments de l'autopsie communiqués par le parquet de Paris. Quatre policiers avaient été placés en garde à vue pendant la semaine du 15 juin pour ces faits. Ils avaient alors été auditionnés par l'inspection générale de la police nationale (IGPN).

J'étouffe

Fin juin, un rapport d'expertise relatif à cette interpellation avait été révélé. On y apprenait que le livreur avait crié "J'étouffe" à sept reprises au cours de son interpellation, alors qu'il était plaqué et maintenu au sol. Ce rapport se fonde sur des vidéos tournées avec des téléphones portables, par la victime, un policier et un automobiliste. L'avocat de la famille de Cédric Chouviat, Arié Alimi, avait alors estimé qu'il fallait "interdire la technique de plaquage ventral et la clé d'étranglement, sauf à faire envoyer beaucoup de policiers aux assises". L'avocat de deux des policiers impliqués avait lui jugé que ces cris avaient été poussés "dans des conditions qui rendent extrêmement probable que les policiers ne les aient pas entendus".