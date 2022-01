Mort de Chloé Lerebourg : l'agriculteur reconnu coupable d'homicide involontaire au second procès

C'est une famille soulagée qui a quitté le tribunal du Mans, ce lundi, après quasiment deux ans d'un combat judiciaire. Celle de Chloé Lerebourg, une jeune infirmière sarthoise de 28 ans, tuée dans un accident de la route en mars 2020 à Saint-Biez-en-Belin. Condamné une première fois à quatre mois de prison avec sursis, en novembre 2020, pour simple conduite en état d'ivresse, l'agriculteur de 40 ans qui conduisait le tracteur avec lequel la moto de la jeune fille est entrée en collision a cette fois été reconnu coupable d'homicide involontaire. A l'occasion de ce second procès pour lequel il était cité à comparaître par la famille de Chloé, il a été condamné à un an de prison avec sursis et devra verser 48 000 € à la famille au titre du préjudice d'affection.

Plus qu'une victoire, c'est un soulagement énorme pour la famille selon leur avocat, Olivier Godard : "C'était un dossier difficile, délicat, où, malheureusement, une jeune femme a perdu la vie. Et avec des circonstances au départ qui semblaient la considérer comme coupable de l'accident dont elle avait été victime. La famille, qui était dans l'incompréhension, s'est battue. Nous devions convaincre et surtout apporter la preuve qu'il y avait eu une faute du conducteur et le tribunal l'a entendu. C'est important pour des parents, pour une famille, d'entendre qu'elle n'y est pour rien, qu'elle n'était pas responsable de cet accident, qu'il y avait malheureusement un auteur et qu'il a été identifié, déclaré coupable."

L'agriculteur a bien commis une faute de conduite

Sur cette route, en mars 2020, il y avait d'un côté Chloé : motarde depuis des années, casier vierge, fille d'un moniteur d'auto-école. Et de l'autre, Anthony : 2,23 grammes d'alcool dans le sang, délinquant routier déjà condamné, qui avait récupéré son permis quatre mois plus tôt. Mais selon lui, la jeune fille, qui arrivait en face, s'était déportée sur sa gauche pour venir s'encastrer dans son tracteur, au moment où il coupait la route pour rentrer chez lui. Son avocat a plaidé un terrible concours de circonstances : une courbe piégeuse, le soleil couchant et la fatigue de cette infirmière de l'hôpital du Mans en pleine crise sanitaire.

"Nous avons, nous, expliqué que la jeune femme, pour différentes raisons, était venue percuter le tracteur de mon client et nous l'avons démontré à force d'éléments techniques, explique l'avocat de l'agriculteur, François Cesse, mais le tribunal estime que vu le point d'impact sur le tracteur, la moto était à sa bonne place et que le tracteur lui a bien coupé la route en engageant sa manœuvre. Dont acte. On verra ce qu'on fait par la suite." Au delà de l'alcoolémie, le tribunal a donc estimé que l'agriculteur avait bien coupé la route de la jeune fille en faisant preuve d'inattention. La défense dispose désormais de dix jours pour décider ou non de faire appel.