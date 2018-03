Les parents de Corentin portent plainte ce lundi contre la clinique Claude Bernard de Metz, où leur fils a été admis en novembre 2014 et contre le directeur de l'époque. Ils estiment que l'établissement est responsable dans la mort du garçon de 11 ans, après une opération ratée de l'appendicite.

Metz, France

Pour Pierre Jeras, la clinique Claude Bernard de Metz et son ancien directeur ont une responsabilité dans la mort de son fils Corentin, le 1er novembre 2014, après une opération de l'appendicite. Dans cette affaire, une enquête est en cours pour homicide involontaire et deux chirurgiens sont mis en examen. Mais les parents de l'enfant ne veulent pas s'arrêter là. Ils portent plainte ce lundi pour mise en danger de la vie d'autrui contre la clinique et son directeur de l'époque.

Ils s'appuient sur le passé du premier chirurgien qui est intervenu. Comme France Bleu Lorraine l'expliquait en mars, le docteur Benlahrir aurait déclaré dix sinistres à son assurance en un peu plus d'un an, entre 2013 et 2014. "Un directeur de clinique doit être au courant des faits graves qui surviennent dans son bloc", déclare le père de Corentin. Pour lui, l'établissement ne pouvait pas ne pas savoir que ce médecin avait signalé autant d'incidents. Ce praticien est toujours interdit d'exercer en France.

"La clinique a une responsabilité morale vis à vis de ce qui s'est passé" estime Pierre Jeras, même si l'enquête diligentée par l'Agence régionale de santé après le drame a conclu que la clinique en elle-même n'était pas responsable. Contactée par France Bleu Lorraine, la clinique Claude Bernard ne souhaite pas faire de commentaires pour l'instant.

Corentin, 11 ans, avait été admis le 31 octobre à la clinique Claude Bernard de Metz pour des douleurs abdominales. Il a été opéré de l'appendicite le lendemain, après une nuit en observation, mais l'intervention a mal tourné. Un deuxième praticien est intervenu, puis le garçon a été transféré en urgence à Nancy où il est décédé.