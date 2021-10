Mort de Dorian devant une discothèque de Rennes : six hommes jugés à partir de ce lundi

Le 7 juillet 2018, Dorian Guéméné, 24 ans, est retrouvé inanimé près d'une boite de nuit de Rennes (Ille-et-Vilaine). Grièvement blessé, il succombera le lendemain à l'hôpital. Plus de trois ans après les faits, six hommes sont jugés à partir de ce lundi devant la cour d'assises. Le procès doit durer deux semaines.

La responsabilité de chaque accusé en question

Ce soir là, tous les protagonistes ont bu de l'alcool. Alors que Dorian et son ami Kevin se trouvent à l'intérieur de la discothèque L'Espace, une dispute éclate avec quatre jeunes. Des mots sont échangés, mais les deux groupes sont séparés, et sortent chacun par un côté de l'établissement. Dehors, Dorian et Kevin sont à nouveau impliqués dans une querelle, cette fois avec deux jeunes. Ces derniers assureront que Kevin, le premier, leur avait mis une claque, ce qu'il niera. C'est à ce moment là que le premier groupe, croisé dans la boite de nuit, se presse et rejoint la bagarre. Les coups de poings, de pieds, pleuvent. Dorian est très grièvement blessé, et meurt le lendemain à l'hôpital. Kevin lui se verra prescrire 20 jours d'ITT.

La cour d'assises va donc devoir se pencher, pendant deux semaines, sur les responsabilités de chacun. Car le flou entoure toujours cette soirée. Les versions ont changé, durant les différentes phases de l'enquête. Le groupe de quatre a notamment présenté une première version, sur laquelle ils s'étaient mis d'accord, avant de revenir dessus.

Cinq accusés sont jugés pour meurtre et violences en réunion, tandis que le sixième, dont la participation active à l'agression n'a finalement pas été retenue, est lui poursuivi pour destruction de preuve.

Des parents qui ne pardonneront "jamais"

"Autant au départ, quand cela s'est passé, je n'avais pas plus de haine que cela", témoigne Carine Servain la maman de Dorian. "Mais avec le manque, le fait qu'ils m'aient enlevé quelque chose qui ne pourra jamais revenir, oui je leur en veux. A cause d'eux, je ne verrai pas mon fils vieillir, je ne le verrai pas évoluer dans sa carrière, faire ce qu'il voulait, se marier, avoir des enfants, des petits enfants. C'est compliqué. On ne pourra jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait." Pas de pardon possible, mais de nombreuses questions, avant cette audience. "On est encore plus en colère contre eux qu'au début, car on n'arrive pas à avoir la vérité", poursuit Carine Servain. "On s'est rendu compte à la reconstitution qu'ils n'étaient pas capables d'assumer ce qu'ils avaient fait. On sait que de leur part, on n'arrivera pas à avoir plus d'éclaircissements. Maintenant, peut-être qu'au procès cela changera."

Les parents de Dorian Guéméné, Carine Servain et Philippe Guéméné, avant le début du procès. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Cela nous permettrait peut-être d'avancer un peu plus derrière", renchérit le papa de Dorian, Philippe Guéméné. "Beaucoup de prison, cela ne ramènera pas la personne, mais j'aimerais qu'ils aient le temps d'y réfléchir, le temps d'en souffrir aussi, de se remettre en question. Qu'ils se disent que ce qu'ils ont fait, c'est horrible." Les deux parents militent aujourd'hui pour une justice plus dure contre les agresseurs. "Notre combat aujourd'hui, c'est que cette violence gratuite diminue, de façon à ce que d'autres familles ne connaissent pas ce que l'on connait aujourd'hui."

Les deux parents de Dorian Guéméné se raccrochent aujourd'hui au fait que les organes de Dorian, après son décès, ont servi à sauver cinq personnes. "Je n'accepte pas du tout la mort de Dorian, et je sais qu'aujourd'hui il vit à travers cinq personnes", conclut Carine Servain.