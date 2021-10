Mort de Dorian Guémené à Rennes : 17 ans de réclusion criminelle requis pour l'un des six accusés

Au terme de dix jours de procès devant les assises d'Ille-et-Vilaine pour la mort de Dorian Guémené, ce jeune de 24 ans roué de coups devant la discothèque "L'Espace" à Rennes le 7 juillet 2018, l'avocat général, Jean-Marie Blin, a fait ses réquisitions jeudi 21 avril. "Il va falloir abandonner l'ambition de tout savoir sur ce qui s'est passé", a déclaré le procureur comme constat d'un long procès sans révélation, ni coups de théâtre. Malgré tout, les degrés de responsabilité des accusés ne sont pas les mêmes.

Ce 7 juillet 2018, en 4 minutes et 10 secondes, entre 6h06 et 6H10, beaucoup de coups de poing et de coups de pieds ont été portés entre l'arrière de la discothèque au passage du Couëdic et le boulevard de la Tour d'Auvergne où Dorian Guémené a été retrouvé entre la vie et la mort. Les caméras de vidéosurveillance attestent du haut niveau de violence, mais les interrogatoires des uns et des autres sont souvent contradictoires. Quant aux témoignages, ils sont rares et imprécis.

à lire aussi Procès du meurtre de Dorian à Rennes : le meilleur ami et les accusés ont défendu leurs versions

Un accusé "qui frappe fort dès le début"

Ce qui est sûr, c'est que "tous frappent et ceux qui ont frappé ont tué Dorian Guémené" pour le procureur. Une autre certitude, c'est l'alcool "le voyage au bout de la nuit où l'on rencontre les pochetrons". Qui a donné les derniers coups à la tête alors que Dorian Guémené est à terre, le visage tuméfié et méconnaissable ? Selon l'avocat général, c'est Sacha Réthoré, le seul accusé encore en détention : "C'est celui qui frappe fort dès le début".

Pour cinq des six accusés, il requiert des peines de violences volontaires et ne retient pas le meurtre. Il demande 17 ans de réclusion criminelle pour Sacha Réthoré. Les autres réquisitions sont de cinq ans de prison avec un ou deux ans de sursis.

Les six plaidoiries de la défense vont se succéder toute la journée avant le verdict attendu vendredi.