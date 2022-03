Mort de Federico Martín-Aramburú : "Ça parait irrationnel", l'émotion de Benoit August président de l'US Dax

Le choc ce samedi 19 mars 2022. L'ancien international et joueur à l'US Dax Federico Martín-Aramburú meurt, tué par balle, boulevard Saint-Germain à Paris. Il était à la capitale pour assister à la finale du tournoi des 6 nations entre la France et l'Angleterre, au stade de France.

C'était quelqu'un de joyeux

L'actuel président de l'US Dax Benoit August, était l'un de ses amis. Ils ont joué ensemble au Biarritz Olympique entre 2004 et 2006. "Notre amitié allait au delà du rugby, ce n'était juste un coéquipier. C'était devenu quelqu'un dans la vie biarrote qu'on menait tous les jours. Il avait son fils dans la même école que le mien. J'ai une énorme pensée pour sa famille et ses enfants. C'était quelqu'un de joyeux, jamais on pensait qu'un truc comme ça pouvait arriver."

L'hommage du Stade de France

Benoit August devait retrouver Federico Martín-Aramburú à Paris. Il est d'ailleurs allé au match de clôture du tournoi des 6 nations. "J'ai beaucoup hésité, je suis quand même partis à Paris voir le match. J'ai retrouvé énormément d'ancien joueur et c'est le sujet, tout le monde est touché. Tout le monde le connaissait. Même quand on ne le connaissait pas on savait ce qu'il représentait. Se dire qu'on va à Paris pour voir un match et qu'on se fait tirer dessus, ça parait irrationnel, complétement irrationnel", conclut-il.

Le Stade de France a applaudi pendant une minute avant le match en hommage au joueur mort à 42 ans. Federico Martin Aramburu, né en 1980, a joué à Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) et Dax (2008-2010). Il comptait 22 sélections avec l'Argentine.