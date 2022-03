Mort de Federico Martin Aramburu : la conductrice présumée de la voiture mise en examen et incarcérée

Une jeune femme de 24 ans, soupçonnée d'avoir participé à l'homicide de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu samedi 19 mars à Paris, a été mise en examen ce mardi pour "complicité d'assassinat" et placée en détention provisoire.

Federico Martin Aramburu, ancien joueur du Biarritz Olympique et ex-président des socios dans les locaux de France Bleu Pays basque le 9 décembre 2019

La jeune femme de 24 ans qui était en garde à vue depuis samedi 19 mars dans l'enquête sur la mort de Federico Martin Aramburu a été mise en examen pour complicité d'assassinat et incarcérée ce mardi. Elle est soupçonnée d'être la conductrice de la voiture d'où les premiers coups de feu ont été tirés contre l'ancien rugbyman, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Elle est également poursuivie pour "refus de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie", ce qui laisse supposer qu'elle a refusé d'ouvrir son téléphone portable aux enquêteurs.

Les deux autres suspects sont toujours en fuite, dont celui qui aurait poursuivi Aramburu dans la rue pour lui tirer dessus à six reprises. Connu des services de renseignements "pour son extrême violence", il est âgé de 28 ans, et est notamment mis en examen pour "violences aggravées" dans une affaire de torture sur un ancien camarade du GUD, dont le procès a été repoussé au 1er juin. Il avait participé au passage à tabac de l'ex-président de cette organisation étudiante d'extrême-droite et avait filmé la scène.

Les obsèques de l'ancien rugbyman du Biarritz Olympique et international argentin Federico Martin Aramburu seront célébrées samedi 26 mars en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz. La cérémonie aura lieu à 14h, et un hommage de ses anciens coéquipiers devrait lui être rendu.