Mort de Federico Martín-Aramburú : la famille du rugbyman dénonce "un crime odieux"

Ce sont les premiers mots de la famille de Federico Martín Aranburú, ex-rugbyman international argentin et du BOPB tué par balle samedi à Paris. Elle a dénoncé dimanche un "crime odieux" et appelé à laisser la police travailler sereinement. Dans le même sens, Me Yann Le Bras, avocat de la famille, s'est exprimé dans un communiqué : "Ce crime odieux et son décès laissent" sa famille et ses amis, "et au-delà tout le monde du rugby abasourdis dans une douleur indicible. Les jours qui viennent doivent être consacrés au recueillement de sa famille et au travail serein de la brigade criminelle de Paris." Les hommages peuvent être envoyés au Biarritz Olympique.

Le meurtrier présumé serait un militant d'extrême droite

Les derniers éléments de l'enquête auraient permis d'identifier le meurtrier présumé. Ancien militaire des commandos marines, ex-membre du GUD (Groupe Union Défense), organisation étudiante d'extrême-droite, il a déjà eu affaire à la justice. En 2016, il a été mis en cause pour "violences aggravées commises en réunion sous la menace d'une arme avec préméditation".

Le meurtrier présumé a aussi lancé une marque de vêtements très prisée par l'extrême droite française. Sur ses habits, il détourne entre autres des slogans anti-racistes. "Black Lives Matter" par exemple, lancé en 2013 pour défendre les personnes de couleur, devient "White Lives Matter", en français "les vies des blancs comptent". Deux autres personnes sont aussi recherchées par la police, un homme suspecté d'avoir lui aussi ouvert le feu, et une femme, qui aurait conduit le véhicule. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ils n'ont toujours pas été retrouvés.